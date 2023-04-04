Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Під час війни влада веде помилкову інформаційну політику. Формат єдиного телемарафону призвів до того, що аудиторія Telegram-каналів й аудиторія телеканалів фактично зрівнялась. Великий відсоток українських громадян отримує інформацію саме з анонімних каналів у соціальних мережах. Це великі ризики для інформаційних диверсій. Загнавши всі телеканали в формат єдиного марафону й закривши три канали ("Еспресо", Прямий та 5 канал, - ред.), влада зробила надзвичайну помилку", - підкреслив Кошель.

За словами голови Комітету виборців України, коли створюється вакуум інформації, з'являються інші джерела інформації.

"У Telegram, як під копірку, почали масово створювати канали про роздачу повісток. У режимі реального часу розповідали, де роздаються повістки. Пізніше СБУ заявила про ліквідацію кількох десятків каналів, але я нарахував ще десятки таких каналів. Представники правоохоронних органів кажуть, що ці канали - це типовий почерк ФСБ, вони створені спецслужбами Росії. Що відбулося? Ми напів паралізували свій інформаційний простір й відкрили всі можливості медійним джерелам ФСБ. Йдеться про те, що ми відкрили свій інформаційний простір для ворожих структур. Це помилка в інформаційній роботі влади, таку помилку потрібно виправляти", - наголосив Кошель.