Під час війни влада проводить помилкову інформаційну політику, - голова Комітету виборців України Кошель
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель вважає, що загнавши всі телеканали в формат єдиного марафону й закривши три канали, влада проводить помилкову інформаційну політику
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Під час війни влада веде помилкову інформаційну політику. Формат єдиного телемарафону призвів до того, що аудиторія Telegram-каналів й аудиторія телеканалів фактично зрівнялась. Великий відсоток українських громадян отримує інформацію саме з анонімних каналів у соціальних мережах. Це великі ризики для інформаційних диверсій. Загнавши всі телеканали в формат єдиного марафону й закривши три канали ("Еспресо", Прямий та 5 канал, - ред.), влада зробила надзвичайну помилку", - підкреслив Кошель.
За словами голови Комітету виборців України, коли створюється вакуум інформації, з'являються інші джерела інформації.
"У Telegram, як під копірку, почали масово створювати канали про роздачу повісток. У режимі реального часу розповідали, де роздаються повістки. Пізніше СБУ заявила про ліквідацію кількох десятків каналів, але я нарахував ще десятки таких каналів. Представники правоохоронних органів кажуть, що ці канали - це типовий почерк ФСБ, вони створені спецслужбами Росії. Що відбулося? Ми напів паралізували свій інформаційний простір й відкрили всі можливості медійним джерелам ФСБ. Йдеться про те, що ми відкрили свій інформаційний простір для ворожих структур. Це помилка в інформаційній роботі влади, таку помилку потрібно виправляти", - наголосив Кошель.
- Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.
- Коаліція "Реанімаційний пакет реформ" засудила вимкнення українських телеканалів Еспресо, Прямий та 5 канал із ефіру.
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