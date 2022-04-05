"Еспресо", Прямий та 5 канал мають відновити цифрове мовлення, - Реанімаційний пакет реформ

Про це йдеться у заяві.



"Коаліція РПР закликає Концерн РРТ відновити мовлення "Еспресо", Прямого та 5 каналу, адже рішення прийнято без пояснень та аргументації, що в свою чергу породжує сумніви у його законності. Обмеження свободи слова в умовах воєнного часу має відбуватись відповідно до законодавства України та уповноваженими органами", - заявили у РПР.

Нагадаємо, 4 квітня Концерн РРТ вимкнув "Еспресо", Прямий та 5 канал із цифрового ефіру. Телеканали звернулися до президента, РНБО, СБУ, Міноборони і Нацради з питань телебачення та радіомовлення з листами щодо відключення мовлення. Телеканали вимагають від Концерну РРТ відновити мовлення каналів.