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Зараз найгарячіший напрямок на Донеччині - Бахмут, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай

14 жовтня, 2022 п'ятниця
10:44
війна з Росією карта війні в Україні

Євгеній Оропай, молодший лейтенант, командир роти батальйону "Свобода" Нацгвардії України з Донеччини, повідомив, що багато окупантів засіли у районах Кремінної, Зайцевого та Сватового

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Донеччина завжди була і є складним напрямком, зараз йдуть важкі обстріли недалеко біля Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, також на Краматорському напрямку. Ворог постійно здійснює спроби тиску на Бахмут та Авдіївку, тому що ці міста для нього стратегічно важливі. Найбільший гарячий напрямок – це Бахмут", - зазначив командир роти батальйону "Свобода".

Євгеній Оропай додав, що відомо про велику кількість окупантів, які сидять у районі населених пунктів Кремінна, Зайцеве та Сватове, тому українські сили пробують тиснути на противника, щоб просунутися трошки далі та взяти Кремінну.

"Ведуться важкі бої по всій лінії фронту східного напрямку. Страждають прифронтові міста від постійних артобстрілів, а цивільні люди по цей час, як би не було для нас складно, залишаються у містах і не хочуть виїжджати, розуміючи ризики для свого життя", - зауважив Оропай.

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російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Сватове
Авдіївка
Зайцеве
Бахмут
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