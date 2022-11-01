Про це пише телеграм-канал "Можем обяснить", з посиланням на джерела, близькі до АП, та колишнього співробітника "Прямої лінії".

Щорічне спілкування з народом цього року планували поєднати з традиційною прес-конференцією для журналістів — так вже було 2020 року. Проте терміни заходу кілька разів переносились. У липні прес-секретар президента Дмитро Пєсков говорив, що «Пряму лінію» буде призначено після вересня, але цього так і не сталося. Наразі адміністрація президента планує взагалі скасувати захід.

"Зі скасуванням згодні всі — і Громов (Олексій Громов, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, - ред.), і Кирієнко (Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, - ред.), і Вайно (Антон Вайно, керівника адміністрації президента РФ, - ред.). Зараз не час для цього. Спецоперація далека до закінчення, а питання про неї, зрозуміло, займуть більшу частину прямої лінії та прес-конференції", — заявив один із співрозмовників каналу.

Інше джерело стверджує, що "остаточне рішення має ухвалити головний" (Володимир Путін, - ред.). "Просто незрозуміло, про що говорити і з ким. Західної преси на конференції точно не буде, а поговорити з (Андрієм) Колесніковим можна і без прямої лінії", — каже він.

"Пряма лінія" відбувається щороку, починаючи з 2001-го. За словами самого Путіна, вона є найпотужнішим соціологічним опитуванням, яке дозволяє громадянам донести свою позицію та оцінку керівництву країни.

У 2021-му програма тривала 3 години 42 хвилини, Путіну надіслали понад 2,2 млн питань, він встиг відповісти на 68. При цьому дані TNS показують, що всі останні роки телевізійні рейтинги цього заходу знижувалися.

Нагадаємо, напередодні Путін повідомив про завершення мобілізації в РФ.

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