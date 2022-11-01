Зараз не час для цього. У Кремлі планують скасувати щорічне звернення Путіна до народу та ЗМІ
Оточення президента РФ схильне до того, що через невдачі у війні в Україні та санкції "Пряму лінію" слід скасувати, проте сам Путін рішення поки не ухвалив
Про це пише телеграм-канал "Можем обяснить", з посиланням на джерела, близькі до АП, та колишнього співробітника "Прямої лінії".
Щорічне спілкування з народом цього року планували поєднати з традиційною прес-конференцією для журналістів — так вже було 2020 року. Проте терміни заходу кілька разів переносились. У липні прес-секретар президента Дмитро Пєсков говорив, що «Пряму лінію» буде призначено після вересня, але цього так і не сталося. Наразі адміністрація президента планує взагалі скасувати захід.
"Зі скасуванням згодні всі — і Громов (Олексій Громов, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, - ред.), і Кирієнко (Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації президента РФ, - ред.), і Вайно (Антон Вайно, керівника адміністрації президента РФ, - ред.). Зараз не час для цього. Спецоперація далека до закінчення, а питання про неї, зрозуміло, займуть більшу частину прямої лінії та прес-конференції", — заявив один із співрозмовників каналу.
Інше джерело стверджує, що "остаточне рішення має ухвалити головний" (Володимир Путін, - ред.). "Просто незрозуміло, про що говорити і з ким. Західної преси на конференції точно не буде, а поговорити з (Андрієм) Колесніковим можна і без прямої лінії", — каже він.
"Пряма лінія" відбувається щороку, починаючи з 2001-го. За словами самого Путіна, вона є найпотужнішим соціологічним опитуванням, яке дозволяє громадянам донести свою позицію та оцінку керівництву країни.
У 2021-му програма тривала 3 години 42 хвилини, Путіну надіслали понад 2,2 млн питань, він встиг відповісти на 68. При цьому дані TNS показують, що всі останні роки телевізійні рейтинги цього заходу знижувалися.
- Нагадаємо, напередодні Путін повідомив про завершення мобілізації в РФ.
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