Зараз не йде мова про повноцінний вступ до ЄС, це перспектива на наступні 5-10 років, треба реально оцінювати ситуацію, — керівник правління Інституту світової політики
Віктор Шлінчак наголосив, зараз йде мова про те, що Україні дійсно можна претендувати на кандидатство в члени ЄС
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Шлінчак зазначив: "Будьмо реалістами – зараз не йде мова про повноцінний вступ до Європейського Союзу. Все-таки це така середньострокова перспектива на, можливо, наступні 5-10 або ж 15 років".
Експерт наголосив, що зараз йде мова про те, що Україні дійсно можна претендувати на кандидатство в члени ЄС.
"Деякі країни також проходили цю процедуру, це теж займало певний час. Тож новини про те, що вже влітку Україна стане членом ЄС – це таке видавання бажаного за дійсне", – сказав він.
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