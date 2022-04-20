Зараз не йде мова про повноцінний вступ до ЄС, це перспектива на наступні 5-10 років, треба реально оцінювати ситуацію, — керівник правління Інституту світової політики

Про це він сказав в етері Espreso TV.

Шлінчак зазначив: "Будьмо реалістами – зараз не йде мова про повноцінний вступ до Європейського Союзу. Все-таки це така середньострокова перспектива на, можливо, наступні 5-10 або ж 15 років".



Експерт наголосив, що зараз йде мова про те, що Україні дійсно можна претендувати на кандидатство в члени ЄС.

"Деякі країни також проходили цю процедуру, це теж займало певний час. Тож новини про те, що вже влітку Україна стане членом ЄС – це таке видавання бажаного за дійсне", – сказав він.



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