Про це в ефірі Еспресо сказала голова Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерина Бутко.

"Форсування конкурсу є. Воно відбувається і з боку президента, так і з боку прем'єр-міністра. У суботу 22 кандидати на директора НАБУ написали практичні завдання. Зараз комісія має перевірити та проаналізувати їх доброчесність. Ми також допомагаємо комісії. Після цього мають відбутися співбесіди з усіма кандидатами, щоб вони все пояснили. У нормальному режимі ми отримаємо нового директора НАБУ до середини березня, якщо ніхто нічого не буде саботувати", - зазначила вона.

За словами Бутко, це влаштовує усіх наших міжнародних партнерів.

"Це в графіку домовленостей та дедлайнів, які нам ставили, і ми обіцяли виконати. Жодних проблем тут немає. Можливо, президенту хочеться якнайшвидше прозвітувати про те, що директор обраний. Ми обираємо людину, яка буде головною в справах топкорупції 7 наступних років. Питання економії 1,5 місяця і обрати бозна-кого, який буде 7 років на посаді - це не можна ставити на ваги. Мене завжди дивує, що пан Шмигаль, коли каже, що потрібно швидше закінчити конкурс на директора НАБУ, забуває сказати, що Кабмін 1,5 року блокував початок конкурсу. Вони не давали зелене світло обраній комісії. Тут важливіше тепер якість, а не швидкість - для неї немає причин абсолютно", - підсумувала очільниця ГР при НАЗК.

Україна пообіцяла МВФ провести конкурс на директора НАБУ до квітня 2023 року.