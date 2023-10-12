"Зараз щось як розкажу!": книга української письменниці потрапила до міжнародного каталогу дитячих видань "Білі круки"

Про це інформує пресслужба Видавництва Старого Лева.

Книга Слави Світової з ілюстраціями Олександра Шатохіна "Зараз щось як розкажу!" - це збірка казок на сучасний лад.

"Тут дівчатка хочуть бути пожежницями, а не принцесами, справжні лицарі не бояться бути вразливими й проявляти емоції, привиди не завжди страшні та лихі, а й самі можуть усього боятися, як і феєчки не всі милі й тендітні, а часом дуже навіть грізні й геть не в гуморі. На сторінках цієї книжки казкові герої шукають себе та свою половинку, знаходять друзів і кохання, вчаться дослухатися до власних бажань та мріяти (навіть якщо з їхніх мрій сміється увесь хлів!), сміливо ламаючи всі казкові стереотипи про себе", - йдеться в описі книжки.

Міжнародний каталог "Білі круки" (The White Ravens) виходить щорічно з 1996 року. До нього входять найкращі дитячі книжки з усього світу. Цьогоріч до каталогу увійшло 200 дитячих і підліткових книжок 39 мовами з 57 країн світу. Команда, яка їх обирала, особливо звертала увагу на ті видання, які можуть зацікавити міжнародну аудиторію своїми темами, літературною та графічною якістю.

"Фахівці обирають з книг, які надходять до Міжнародної Молодіжної Бібліотеки (International Youth Library, IYL) в Мюнхені з усього світу, найкращі видання і формують ТОП-перелік. Серед критеріїв оцінки найкращих книг – літературний стиль і дизайн, універсальність теми, новаторські художні рішення", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що каталок "Білі круки" вважається одним із ключових стосовно дитячої та підліткової літератури. Він визначає світові тенденції для критиків, видавців, продавців книги.