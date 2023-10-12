"Зараз щось як розкажу!": книга української письменниці потрапила до міжнародного каталогу дитячих видань "Білі круки"
Книжка української письменниці Слави Світової "Зараз щось як розкажу!", яку проілюстрував Олександр Шатохін, увійшла до міжнародного каталогу дитячих видань "Білі круки"
Про це інформує пресслужба Видавництва Старого Лева.
Книга Слави Світової з ілюстраціями Олександра Шатохіна "Зараз щось як розкажу!" - це збірка казок на сучасний лад.
"Тут дівчатка хочуть бути пожежницями, а не принцесами, справжні лицарі не бояться бути вразливими й проявляти емоції, привиди не завжди страшні та лихі, а й самі можуть усього боятися, як і феєчки не всі милі й тендітні, а часом дуже навіть грізні й геть не в гуморі. На сторінках цієї книжки казкові герої шукають себе та свою половинку, знаходять друзів і кохання, вчаться дослухатися до власних бажань та мріяти (навіть якщо з їхніх мрій сміється увесь хлів!), сміливо ламаючи всі казкові стереотипи про себе", - йдеться в описі книжки.
Міжнародний каталог "Білі круки" (The White Ravens) виходить щорічно з 1996 року. До нього входять найкращі дитячі книжки з усього світу. Цьогоріч до каталогу увійшло 200 дитячих і підліткових книжок 39 мовами з 57 країн світу. Команда, яка їх обирала, особливо звертала увагу на ті видання, які можуть зацікавити міжнародну аудиторію своїми темами, літературною та графічною якістю.
"Фахівці обирають з книг, які надходять до Міжнародної Молодіжної Бібліотеки (International Youth Library, IYL) в Мюнхені з усього світу, найкращі видання і формують ТОП-перелік. Серед критеріїв оцінки найкращих книг – літературний стиль і дизайн, універсальність теми, новаторські художні рішення", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що каталок "Білі круки" вважається одним із ключових стосовно дитячої та підліткової літератури. Він визначає світові тенденції для критиків, видавців, продавців книги.
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