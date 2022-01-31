"Зараз такої потреби немає": Резніков про мобілізацію населення

Про це він сказав у інтерв'ю LB.ua.



"Потреби в мобілізації, з погляду загрози, зараз немає. Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі будуть думати, що ми знали і приховали, що ворог завтра нападе", - повідомив міністр.



Він зазначив, що поки буде проводитись робота з формування Сил територіальної оборони.



"Їх будуть вчити, будуть нормальні польові навчання. І перше навчання ми почнемо з голів ОДА, РДА, плюс КМДА, звісно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід. Так само розділені й командування Сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх вчити два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити. Потім буде схід, південь і захід", - додав голова Міноборони.

Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков заявив, що відмова Німеччини надати Україні зброю шкодить майбутньому ЄС.

У лютому голови РДА, ОДА та мери в чотирьох регіонах України візьмуть участь у навчаннях Сил тероборони для відпрацювання взаємодії місцевої влади та ЗСУ.