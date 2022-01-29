Резніков розкритикував Німеччину через відмову надати зброю Україні

Про це Резніков заявив у інтерв'ю Le Figaro.

За його словами, відмовившись від постачання зброї Україні, ФРН зашкодила власному статусу неформального лідера Європейського Союзу.

"Я не дуже розумію справжні причини цього, адже нова коаліція повинна бути набагато менш пов'язана з президентом РФ Володимиром Путіним, на відміну від попереднього уряду. Чи це просто політичний прагматизм? Я не впевнений, що це хороша справа для майбутнього Європейського союзу", - сказав Резніков.

Водночас він висловив сподівання, що Німеччина змінить свою позицію у питанні постачання Україні зброї.

"Але я сподіваюся, що німці змінять свою позицію. Адже ми просимо зброю, щоб захистити нашу країну", - підкреслив Резніков.

Нагадаємо, 18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.

28 січня в уряді Німеччини заявили, що не постачатимуть Україні летальної зброї, адже мають чітку позицію щодо заборони постачання озброєння до кризових регіонів.

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