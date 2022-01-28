Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Німеччина виключила можливість постачання летальної зброї в Україну

Німеччина виключила можливість постачання летальної зброї в Україну

28 січня, 2022 п'ятниця
15:31
Світ Німецький уряд

В уряді Німеччини заявили, що не постачатимуть Україні летальної зброї, адже мають чітку позицію щодо заборони постачання озброєння до кризових регіонів

Про це під час брифінгу сказав офіційний представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Хебештрайт, передає РБК-Україна.

"У принципі діє правило: у кризові райони - ні (постачання озброєнь із Німеччини, - ред.). Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема в Україну", - сказав Хебештрайт.

Представник німецького Кабміну зазначив, що не потрібно впадати у "логіку війни". А врегулювання збройного конфлікту на Сході України, за його словами, можливе лише дипломатичним шляхом, і цю думку поділяє увесь Захід.

"Принципова позиція, яку поділяє весь західний світ, полягає в переконанні, що (цьому конфлікту, - ред.) немає військового рішення", - зауважив Хебештрайт.

Водночас він наголосив, що якщо Росія вирішить почати агресію проти України, то отримає у відповідь реакцію, що негативно позначиться на її економіці.

"Є чітка вимога до Росії - зробити внесок у деескалацію. Ми маємо стежити за тим, щоб не впасти в логіку війни", - наголосив Хебештрайт.
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Німеччина
озброєння
війна з Росією
російська агресія
летальна зброя
постачання зброї
Читайте також:
Андрій Шевченко
27 січня, 2022 четвер
Шевченко вирішив прибрати головну перепону, яка заважає йому очолити збірну Польщі
Дмитро Козак
Автор Віталій Портников
27 січня, 2022 четвер
Віталій Портников: Кремль імітуватиме конструктивність людожерів
27 січня, 2022 четвер
"Тисячі загиблих йому точно ніхто не пробачить": Путіна стримує від повномасштабного вторгнення можлива кількість трун, які їхатимуть з України, - нардеп Лубінець
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.6
    Купівля 28.6
    Продаж 28.94
  • EUR
    Купівля 31.8
    Продаж 32.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
28 січня
15:33
У скелях на Кавказі знайшли мумію жінки часів раннього середньовіччя
15:31
Володимир Вірчіс
У Києві знайшли повішеним відомого українського боксера Вірчіса
15:28
Лукашенко заявив, що не відправить армію Білорусі воювати проти України
15:27
Понад 10 млн нових користувачів за рік: "Дія" потрапила у перелік найпопулярніших застосунків в Україні
15:13
Перший заступник очільника КМДА Поворозник відмовився давати свідчення у справі про позбавлення земельної ділянки апарату РНБО, - прокуратура
14:57
Росія відправила медичні підрозділи на кордон з Україною, - The Wall Street Journal
14:56
Латвія планує відправити до України військових на тлі агресії РФ
14:39
Ексклюзив
Сергій Лавров
Віталій Портников: Війни може і не буде, але шантаж буде
14:35
Український режисер Євген Лавренчук вперше особисто звернувся до українців
14:33
Заволоділи 131 млн грн: справу посадовців Одеської мерії скерували до суду
14:33
Чи полюбить нас колись Німеччина?
14:17
консульство України Гамбург
У Гамбурзі невідомі пошкодили будівлю Генерального консульства України
14:16
Apple
Apple за квартал заробила $123,9 млрд
14:14
жалоба
У Дніпрі оголосили 28-29 січня днями жалоби через розстріл військових на території Південмашу
13:59
САП
Офіс генпрокурора підтвердив, що не веде спецперевірку, яка нібито блокує призначення керівника САП
13:59
Олег Сенцов
Фільм-антиутопія Сенцова й Сеїтаблаєва "Номери" став доступний онлайн
13:56
риф
Уряд Австралії виділить $700 млн на покращення стану Великого бар'єрного рифу
13:54
Поль-Анрі Даміба
У Буркіна-Фасо військові, які здійснили переворот, вперше зробили офіційну заяву
13:48
В'ятрович
"У парламентському карантині потреби немає, він вигідний лише монобільшості", – В'ятрович
13:40
землетрус
У Туреччині стався землетрус
13:28
Ув'язнений у РФ українець Марченко хворіє на коронавірус і не отримує життєво важливих ліків, - Денісова
13:26
Денис Шмигаль
Шмигаль: Україна планує повністю забезпечувати себе газом за рахунок власного видобутку до 2030 року
13:18
China Unicom
США заборонили роботу китайського оператора зв'язку через підозри у шпигунстві
13:18
ДБР прийшло з обшуками до нардепа з об'єднання Разумкова Воронька через можливу підробку документів
13:08
сніг
"Сніг, сильний вітер і морози": синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на вихідні
12:47
вакцинація
В Україні повністю вакциновані від коронавірусу майже 93% освітян
12:45
телекомпанія RTCG
У Чорногорії державний мовник написав про "напад України" на "ЛНР": українське посольство вимагає спростування
12:41
коронавірус
МОЗ: 2022 може стати останнім роком пандемії коронавірусу
12:29
Віктор Ляшко
Ляшко: загальнонаціонального локдауну не буде, розраховуємо пройти нову COVID-хвилю в адаптивному карантині
12:19
Сергій Лавров
Лавров заявив, що Зеленський може зустрітися з Путіним в Москві, Сочі або Санкт-Петербурзі
12:19
карантин
Шість областей України наближаються до введення "червоної" зони карантину, - Ляшко
12:18
Лукашенко
Лукашенко заявив про намір повернути Україну в "лоно слов'янства"
12:14
Ілля Новіков
Адвокат Ілля Новіков: Порошенко не буде брати участь у шоу за сценарієм Зеленського
12:13
Токаєв
Президента Казахстану Токаєва переобрали головою правлячої партії Nur Otan
12:02
В Іраку стався ракетний обстріл у аеропорту: пошкоджений цивільний літак
11:57
СБУ
Агент РФ планував теракти в Одесі: СБУ оприлюднила докази
11:50
СБУ
У Києві викрили завербованого агента "ДНР"
11:44
Північний потік-2
Заблокують "Північний потік-2": Франція попередила РФ про санкції в разі вторгнення в Україну
11:42
США допомога
США готують новий пакет оборонної допомоги для України, - Пентагон
11:38
Порошенко
Засідання апеляційного суду у справі Порошенка перенесли на 11 лютого
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV