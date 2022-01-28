Німеччина виключила можливість постачання летальної зброї в Україну

Про це під час брифінгу сказав офіційний представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Хебештрайт, передає РБК-Україна.



"У принципі діє правило: у кризові райони - ні (постачання озброєнь із Німеччини, - ред.). Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема в Україну", - сказав Хебештрайт.



Представник німецького Кабміну зазначив, що не потрібно впадати у "логіку війни". А врегулювання збройного конфлікту на Сході України, за його словами, можливе лише дипломатичним шляхом, і цю думку поділяє увесь Захід.



"Принципова позиція, яку поділяє весь західний світ, полягає в переконанні, що (цьому конфлікту, - ред.) немає військового рішення", - зауважив Хебештрайт.



Водночас він наголосив, що якщо Росія вирішить почати агресію проти України, то отримає у відповідь реакцію, що негативно позначиться на її економіці.



"Є чітка вимога до Росії - зробити внесок у деескалацію. Ми маємо стежити за тим, щоб не впасти в логіку війни", - наголосив Хебештрайт.



Як повідомлялося раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.

Естонія надіслала Німеччині запит, щоб отримати дозвіл на передачу зброї до України. Постачання озброєння також повиннно бути скоординоване з Фінляндією. Проте Німеччина заборонила Естонії передати 122-міліметрові гаубиці до України.

26 січня Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.