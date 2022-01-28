Німеччина виключила можливість постачання летальної зброї в Україну
В уряді Німеччини заявили, що не постачатимуть Україні летальної зброї, адже мають чітку позицію щодо заборони постачання озброєння до кризових регіонів
Про це під час брифінгу сказав офіційний представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Хебештрайт, передає РБК-Україна.
"У принципі діє правило: у кризові райони - ні (постачання озброєнь із Німеччини, - ред.). Ми ясно виключили постачання летальної зброї, зокрема в Україну", - сказав Хебештрайт.
Представник німецького Кабміну зазначив, що не потрібно впадати у "логіку війни". А врегулювання збройного конфлікту на Сході України, за його словами, можливе лише дипломатичним шляхом, і цю думку поділяє увесь Захід.
"Принципова позиція, яку поділяє весь західний світ, полягає в переконанні, що (цьому конфлікту, - ред.) немає військового рішення", - зауважив Хебештрайт.
Водночас він наголосив, що якщо Росія вирішить почати агресію проти України, то отримає у відповідь реакцію, що негативно позначиться на її економіці.
"Є чітка вимога до Росії - зробити внесок у деескалацію. Ми маємо стежити за тим, щоб не впасти в логіку війни", - наголосив Хебештрайт.
- Як повідомлялося раніше, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, а російську агресію спробує зупинити дипломатичним шляхом.
- Естонія надіслала Німеччині запит, щоб отримати дозвіл на передачу зброї до України. Постачання озброєння також повиннно бути скоординоване з Фінляндією. Проте Німеччина заборонила Естонії передати 122-міліметрові гаубиці до України.
- 26 січня Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина доставить Україні 5 тис. військових шоломів.
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