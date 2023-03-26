Про це в ефірі Еспресо заявив політолог-міжнародник Максим Несвітайлов.

"Ми перебуваємо на етапі гібридної Третьої світової війни. 8 років до повномасштабного вторгнення ми були свідками гібридної локальної війни. У неї було два варіанти розвитку подій - або врегулювання мирним шляхом, перемовинами, або перехід у гарячу фазу конфлікту, що й трапилося", - сказав він.

На думку експерта, зараз ми переживаємо те ж саме, тільки у більшому масштабі.

"Зараз ситуацію у світі можна охарактеризувати як гібридну Третю світову, яка має також всі шанси - як і завершитися певними домовленостями, але з кожним місяцем ці шанси зменшуються. Збільшуються шанси переходу в гарячу фазу. Є дуже багато невідомих факторів - ми не знаємо всіх планів та стратегій Китаю. Ситуація непроста і гібридний етап Третьої світової триває у повний зріст", - підсумував Несвітайлов.