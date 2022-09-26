Про це він розповів в етері Еспресо.



"Називають різні цифри, що з моменту оголошення мобілізації в РФ кожного дня до Грузії намагаються в'їхати від 10 до 12 тисяч росіян, але не всі перетинають кордон. На жаль, не пропускають жителів Північно-Кавказьких республік, я не знаю з чим це пов'язано, адже таке відбувається вже давно. І, відповідно, не пропускають тих, хто їде з нацистською символікою, з георгієвською стрічкою або з літерою Z. Також не впускають до Грузії тих, у кого є позначка про відвідування Абхазії", - пояснив політолог



Гела Васадзе додав, що був один персонаж, якого не пропустили через літеру Z і він пообіцяв повернутися на танку.



"Говорити про відношення грузин до росіян в цілому складно, є різне ставлення. Є ті, що говорять про жаль до росіян, які потрапили у жахливий стан. А є люди, які б'ють на сполох, говорячи про приїзд до Грузії такої кількості дорослих чоловіків з Росії при бездіяльності наших служб безпеки, які за 10 років не затримали ні одного російського шпигуна, що досить дивно і це представляє загрозу національній безпеці Грузії. Також є люди, які хочуть на цьому заробити, а є ті, яким гидко на такому заробляти. Адже на сьогодні загальна кількість громадян Росії становить 100-150 тисяч, що перебувають у Грузії, але це дуже багато для країни з населенням 3 мільйони 800 тисяч", - прокоментував Васадзе.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні

25 вересня депутатка грузинського парламенту Нонна Мамулашвілі повідомила, що в понеділок, 26 вересня, влада Грузії збирається закрити кордони країни для чоловіків-утікачів

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