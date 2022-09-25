Грузія готується заблокувати кордон для чоловіків-утікачів з Росії, - депутатка парламенту

Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Freedom.

Депутатка повідомила, що черги з росіян на кордонах Грузії протягнулись на 15 км, а офіційна грузинська влада тільки зараз вирішила "зупинити масовий наплив росіян".

За словами Мамулашвілі, зараз у країні перебуває близько 400 тис. росіян.

Вона зазначила, що з понеділка, 26 вересня, уряд пообіцяв закрити кордони Грузії для громадян Росії, чоловіків віком від 18 до 55 років.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.

Після оголошення часткової мобілізації у Росії заборонили виїзд за кордон усім, хто стоїть на військовому обліку.

Глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич повідомив, що країна не видаватиме, гуманітарні візи громадянам РФ, які уникають мобілізації.

Казахстан також повідомив, що не надаватиме прихисток росіянам, які тікають від мобілізації.

У Казахстані затримали трьох росіян, що намагались незаконно перейти кордон

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