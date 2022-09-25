Грузія готується заблокувати кордон для чоловіків-утікачів з Росії, - депутатка парламенту
Депутатка грузинського парламенту Нонна Мамулашвілі повідомила, що в понеділок, 26 вересня, влада Грузії збирається закрити кордони країни для чоловіків-утікачів
Про це вона розповіла в ефірі телеканалу Freedom.
Депутатка повідомила, що черги з росіян на кордонах Грузії протягнулись на 15 км, а офіційна грузинська влада тільки зараз вирішила "зупинити масовий наплив росіян".
За словами Мамулашвілі, зараз у країні перебуває близько 400 тис. росіян.
Вона зазначила, що з понеділка, 26 вересня, уряд пообіцяв закрити кордони Грузії для громадян Росії, чоловіків віком від 18 до 55 років.
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