Про це повідомляє The Washington Post.

"Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник на умовах анонімності на умовах, встановлених Пентагоном.

Порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором переваги, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на східному Донбасі та уздовж південного узбережжя в районі Маріуполя.