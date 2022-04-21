"Зараз українці мають більше танків, ніж росіяни", - Пентагон
За словами високопоставленого чиновника з оборони США, українські війська мають більше танків, ніж російські
Про це повідомляє The Washington Post.
"Зараз українці мають в Україні більше танків, ніж росіяни… і вони, безсумнівно, мають право їх використовувати", – сказав чиновник на умовах анонімності на умовах, встановлених Пентагоном.
Порівняльний підрахунок танків сам по собі не є визначальним фактором переваги, оскільки Росія переорієнтовує своє вторгнення, щоб зосередитися в основному на східному Донбасі та уздовж південного узбережжя в районі Маріуполя.
Але перевага України в танках та бронетранспортерах, які є потужним інструментом у наземних боях, є помітною. "Союзники збирають ресурси, щоб допомогти українським збройним силам відбити російське вторгнення, яке спочатку загрожувало перевершити їх. У четвер адміністрація Байдена оголосила про додаткові 800 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, включаючи ще 144 000 артилерійських снарядів 155-мм гаубиць і нову марку безпілотника, спеціально розробленого для потреб України на полі бою", - пише The Washington Post.
- Нагадаємо, 21 квітня Пентагон озвучив деталі нової військової допомоги Україні від США.
- 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги Україні на $800 мільйонів.
- Також США забороняють заходити у свої порти морським суднам, пов'язаним з Росією.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 34.62
- Актуальне
- Важливе