Зараз в Попасній відбувається масове вбивство російськомовних людей російськими солдатами, — голова ОВА

Про це йдеться в етері Еспресо.



Ханатов зауважив, що половина Попасної окупована, а половина – під українським контролем. Проте посередині є територія так званої "сірої зони", де в укриттях перебувають сотні людей. Аби врятувати цих людей – необхідно посунути ворога хоча б на 1-2 км.



"Ми не можемо цих людей ані вивезти, ані доставити їм їжу чи воду. Щобільше, на території, яка підконтрольна Україні, також є укриття. до яких ми не можемо близько під’їхати, тому що там небезпечно. Багато людей залишаються в заручниках – нам необхідно їм рятувати, тому необхідно посунути противника хоча б на кілометр-два у бік Первомайська".



Також голова Попаснянської ОВА зауважив, що напередодні було бомбардування російськими окупантами Попасної, внаслідок цього обвалилась дев’ятиповерхівка. Під завалами залишаються живі люди.



Попередньо 24-та окрема механізована бригада імені короля Данила оприлюднили перехоплену розмову російських загарбників, в якій вони обговорюють ситуацію в місті Попасна, що на Луганщині.

"Місто Попасна для окупантів стало синонімом слова пекло. Завдяки героїчній обороні захисників міста кількість 200-х і 300-х прихильників "руского міра" в районі цього населеного пункту настільки висока, що приховувати це стає дедалі важче", - йдеться у повідомленні.



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