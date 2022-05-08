Зараз я зосереджений лише на проєктах допомоги Україні, - Андрій Шевченко заявив , що не відновить кар’єру поки триває війна

Про це повідомляє Calciomercato.com.

За словами Шевченка, він думатиме про футбол, коли настане мир.

"Зараз я зосереджений лише на проєктах допомоги своїй країні. Я сподіваюся, що настане мир, а люди зможуть повернутися до своїх домівок. Тільки тоді я буду думати про повернення до футболу", – сказав Андрій Шевченко.

Шевченко з листопада 2021 до січня 2022 року тренував "Дженоа" та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії. У 2016 - 2021 роках очолював збірну України.

15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.

4 травня повідомлялось, що колишній головний тренер збірної України та "Дженоа" Андрій Шевченко може стати президентом італійської "Пескари".

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