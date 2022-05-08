Зараз я зосереджений лише на проєктах допомоги Україні, - Андрій Шевченко заявив , що не відновить кар’єру поки триває війна
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко сказав, що не відновить тренерську кар’єру до того часу, поки триває війна з Росією
Про це повідомляє Calciomercato.com.
За словами Шевченка, він думатиме про футбол, коли настане мир.
"Зараз я зосереджений лише на проєктах допомоги своїй країні. Я сподіваюся, що настане мир, а люди зможуть повернутися до своїх домівок. Тільки тоді я буду думати про повернення до футболу", – сказав Андрій Шевченко.
Шевченко з листопада 2021 до січня 2022 року тренував "Дженоа" та був звільнений через незадовільні результати, після того, як команда опустилася на 19-те місце в чемпіонаті Італії. У 2016 - 2021 роках очолював збірну України.
- 15 січня "Дженоа" оголосила про відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера.
- 4 травня повідомлялось, що колишній головний тренер збірної України та "Дженоа" Андрій Шевченко може стати президентом італійської "Пескари".
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