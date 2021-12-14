"Заробляли" понад 5 млн грн щомісяця: СБУ викрила найбільшу в Україні мережу з підробки COVID-сертифікатів
У Києві ліквідували найбільшу в Україні "схему" з виготовлення фальшивих довідок про COVID-вакцинацію. До неї були причетні лікарі
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зловмисники за гроші пропонували фальшиві міжнародні COVID-сертифікати.
Вони заробляли понад 5 млн грн на місяць. У СБУ наголошують, що це найбільша в Україні мережа з підробки довідок про вакцинацію.
Слідство з'ясувало, що організаторами "схеми" були двоє киян. Також вони залучили головлікарів і шістьох сімейних лікарів із кількох областей України.
За різні суми грошей зловмисники вносили відомості про "клієнтів" до електронної системи eHealth, щоб потім завантажити в портал "Дія".
Для передачі "списків" на оформлення підроблених сертифікатів зловмисники залучали посередників, через яких також підтримували зв'язок і передавали гроші.
Організаторам мережі з підробки COVID-сертифікатів повідомлять про підозру й оберуть запобіжний захід.
Слідство встановлює обставини злочину й особи причетних до нього.
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