Засідання лідерів та прем'єр-міністрів ГУАМ може пройти у Києві до кінця року
Наприкінці 2022 року у Києві може відбутися засідання лідерів країн регіонального об'єднання ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), до нього пропонується провести підготовчу зустріч прем'єр-міністрів
Про це йшлося під час телефонної розмови прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля і Азербайджану Алі Асадова, повідомляє Урядовий портал.
Під час зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Азербайджану Ільхама Алієва у січні 2022 року обговорювалась можливість проведення засідання ГУАМ на рівні голів держав у Києві наприкінці року.
Відтак під час зустрічі із Асадовим Шмигаль запропонував провести підготовче засідання за участі прем'єр-міністрів у Баку.
"Ми розглядаємо організацію ГУАМ як один із важливих майданчиків нашої співпраці. Наші країни можуть проявити тут лідерський потенціал. Тож ми розраховуємо на плідну роботу, зокрема в контексті реалізації проєкту "Транспортного коридору ГУАМ". Ми могли б розвинути проєкт з точки зору доставки і транзиту вантажів за маршрутом "Європа - Кавказ - Азія" як залізничним, так і морським транспортом", - сказав Шмигаль.
Голова українського уряду додав, що стратегічне партнерство між країнами зараз посилюється, і домовленості, досягнуті під час зустрічі президентів України та Азербайджану, уже виконуються.
Довідка: ГУАМ - це регіональне об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови для розвитку демократії та економіки. Організацію заснували у 1997 році.
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