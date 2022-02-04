Засідання лідерів та прем'єр-міністрів ГУАМ може пройти у Києві до кінця року

Про це йшлося під час телефонної розмови прем'єр-міністрів України Дениса Шмигаля і Азербайджану Алі Асадова, повідомляє Урядовий портал.

Під час зустрічі президентів України Володимира Зеленського та Азербайджану Ільхама Алієва у січні 2022 року обговорювалась можливість проведення засідання ГУАМ на рівні голів держав у Києві наприкінці року.

Відтак під час зустрічі із Асадовим Шмигаль запропонував провести підготовче засідання за участі прем'єр-міністрів у Баку.

"Ми розглядаємо організацію ГУАМ як один із важливих майданчиків нашої співпраці. Наші країни можуть проявити тут лідерський потенціал. Тож ми розраховуємо на плідну роботу, зокрема в контексті реалізації проєкту "Транспортного коридору ГУАМ". Ми могли б розвинути проєкт з точки зору доставки і транзиту вантажів за маршрутом "Європа - Кавказ - Азія" як залізничним, так і морським транспортом", - сказав Шмигаль.

Голова українського уряду додав, що стратегічне партнерство між країнами зараз посилюється, і домовленості, досягнуті під час зустрічі президентів України та Азербайджану, уже виконуються.

Довідка: ГУАМ - це регіональне об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови для розвитку демократії та економіки. Організацію заснували у 1997 році.



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