Увагу на цю відзнаку звернули в Центрі Протидії Корупції.

"Пані Москвич була головою комісії з обрання директора ДБР. І зробила все від неї залежне, щоб конкурс виграла креатура Татарова – пан Олексій Сухачов. Тоді інакше і бути не могло, бо Москвич, наприклад, входить з Татаровим до редколегії журналу "Вісник кримінального судочинства", – зазначено в повідомленні.

У ЦПК припускають, що цим званням Офіс президента віддячує Москвич "за чудово виконану роботу".

"Тому зараз не варто дивуватись, що ДБР раптом не знаходить підтверджень, що пан Трухін був за кермом Ауді, яке скоїло ДТП на Бориспільській трасі. Що ДБР виконує будь-які вказівки влади", – додають у ЦПД.

За інформацією Центру протидії корупції, Лідія Москвич хотіла потрапити до Вищої ради правосуддя. Утім, окрім історії з конкурсом ДБР, було виявлено численні докази, що Москвич у своїх наукових роботах неодноразово вдавалася до плагіату.

"І Етична рада з міжнародниками у складі забанила Москвич передусім через підозри в плагіаті. Але для Банкової, як бачите, підозри в плагіаті – це дрібниці, на які можна не зважати. Головне, що Москвич "правильно" провела конкурс з обрання ДБР", – додають у ЦПД.

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