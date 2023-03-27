Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел видання, Джек Ма, попри запрошення влади КНР, яка закликала його підтримати розвиток бізнесу в країні, відмовився повертатися до Китаю.

За словами співрозмовників агенції, Ма заявив, що відійшов від управління своїми компаніями, щоб зосередитись на дослідженнях сільськогосподарських технологій. Він заявив керівникам Ant Group та Alibaba, що їм не варто намагатися повернути його до Китаю. Водночас він зазначив, що відданий успіхам компаній навіть на відстані.

Bloomberg пише, що після того, як лідер КНР Сі Цзіньпін консолідував владу в своїх руках, він переорієнтовує увагу на економіку та прагне створити сприятливий імідж для розвитку бізнесу. Однак відсутність Джека Ма в Китаї перетворюється на символ недовіри, яку підприємці та глобальні інвестори висловлюють Пекіну.

Bloomberg нагадує, що у квітні 2021 року регулятор стягнув рекордний штраф з Alibaba у розмірі $2,78 млрд за порушення антимонопольного законодавства і розпорядився провести масштабну реструктуризацію Ant Group.

За даними Forbes статки Джека ма складають $23,9 млрд.