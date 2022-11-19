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Засновницю Theranos Елізабет Холмс засудили до понад 11 років ув'язнення

19 листопада, 2022 субота
10:38
Світ Елізабет Холмс

Засновницю компанії Theranos Елізабет Холмс засудили до 11 років і 3 місяців ув'язнення за обман інвесторів, які вкладали гроші в її стартап, що не існує

Про це інформує BBC.

Під час судового процесу прокурори заявили, що жінка свідомо вводила в оману інвесторів, лікарів і пацієнтів щодо продукту стартапу Theranos - машини Едісона. Ця машина, за словами компанії, могла виявляти рак, діабет та інші захворювання за допомогою кількох крапель крові.

Так, суд у Сан-Хосе (Каліфорнія, США) засудив Холмс за чотирма пунктами. Три з них стосуються звинувачення шахрайства та обману інвесторів, а ще один - змови. Ще за чотирма пунктами жінку виправдали, а за ще трьома - не змогли винести вирок.

Суд також визнав, що Холмс завдала інвесторам збитки на 121 млн доларів. Суму, яку вона повинна буде відшкодувати їм, буде визначено на наступному судовому засіданні.

Видання додає, що під варту Холмс повинна здатися 27 квітня 2023 року, оскільки наразі вона вагітна.

Довідка: Елізабет Холмс - засновниця компанії Theranos (2013), яка займалася нібито прогресивним аналізом крові на основі кількох її крапель. Раніше була визнана наймолодшою жінкою-мільярдером, проте згодом її позбавили цього статусу через шахрайство.

  • 2 червня 2016 року стало відомо, що журнал Forbes. який раніше назвав Холмс "наймолодшою жінкою-мільярдером", занизив її статки до нуля.
  • 5 вересня 2018 року повідомили, що компанія Холмс Theranos припинить своє існування.

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