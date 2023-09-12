Засоби екстреної контрацепції: МОЗ просить виробників розглянути їх перереєстрацію як безрецептурних препаратів

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

У відомстві визнають право жінки переривати небажану вагітність, особливо коли вона стала жертвою сексуального насилля.

"Однак усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки. Тому засоби екстреної контрацепції наразі реалізуються в Україні за рецептом. Але не через те, що такою є позиція МОЗ, а тому, що так вирішив виробник, який зареєстрував лікарський засіб в Україні", - розповіли у МОЗ.

Там наголосили, що не заперечують проти переведення засобів екстреної контрацепції до групи безрецептурних препаратів, "однак із чіткими обмеженнями їх відпуску щодо віку пацієнтів".

МОЗ звернулося до низки виробників із проханням розглянути можливість перереєстрації цих препаратів в Україні як безрецептурних.

"За попередньою інформацією, один із виробників оригінальних ліків уже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату", - розповіли у Ляшка.

У відомстві зазначили, що в разі подання виробниками всіх необхідних документів процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця.

Передісторія

З 1 квітня низку препаратів в Україні продають виключно за рецептом. До переліку потрапив засіб екстреної контрацепції "Постинор", який потрібно приймати не пізніше ніж за добу після незахищеного статевого акту.

19 травня на сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, де уряд просили забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції, адже перешкоди в їх отриманні призведуть до збільшення кількості абортів. 17 серпня петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів (25 тис.).

Голова уряду України Денис Шмигаль відповів на петицію про вільний продаж засобів екстреної контрацепції без рецепта і дав доручення Міністерству охорони здоров’я розглянути це питання.