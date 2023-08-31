Екстрена контрацепція без рецепта: Шмигаль відповів на петицію, МОЗ розгляне можливість продажу

Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів України.

Прем'єр-міністр пояснює, що на сьогодні такі препарати в Україні відпускаються за рецептом, але у 23 країнах Європейського Союзу вони мають безрецептурний статус. Він зазначив, що для цього потрібно змінити реєстраційні матеріали на ці ліки.

Повідомляється, що МОЗ не заперечує перегляд правового статусу цих препаратів, але для цього необхідно внести зміни до реєстраційних матеріалів за ініціативою заявника.

"Враховуючи суспільний інтерес до питань, порушених в електронній петиції, МОЗ доручено додатково опрацювати їх", - написав Шмигаль.

Шмигаль додав, що препарати для екстреної контрацепції в Україні можуть стати безрецептурними, але з віковими обмеженнями.