Екстрена контрацепція без рецепта: Шмигаль відповів на петицію, МОЗ розгляне можливість продажу
Голова уряду України Денис Шмигаль відповів на петицію про вільний продаж засобів екстреної контрацепції без рецепта. Він дав доручення Міністерству охорони здоров’я розглянути це питання
Про це йдеться на сайті Кабінету Міністрів України.
Прем'єр-міністр пояснює, що на сьогодні такі препарати в Україні відпускаються за рецептом, але у 23 країнах Європейського Союзу вони мають безрецептурний статус. Він зазначив, що для цього потрібно змінити реєстраційні матеріали на ці ліки.
Повідомляється, що МОЗ не заперечує перегляд правового статусу цих препаратів, але для цього необхідно внести зміни до реєстраційних матеріалів за ініціативою заявника.
"Враховуючи суспільний інтерес до питань, порушених в електронній петиції, МОЗ доручено додатково опрацювати їх", - написав Шмигаль.
Шмигаль додав, що препарати для екстреної контрацепції в Україні можуть стати безрецептурними, але з віковими обмеженнями.
- З 1 квітня низку препаратів в Україні продають виключно за рецептом. До переліку потрапив засіб екстреної контрацепції "Постинор", який потрібно приймати не пізніше ніж за добу після незахищеного статевого акту.
- 19 травня на сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція, де уряд просили забезпечити безрецептурний продаж препаратів екстреної контрацепції, адже перешкоди в їх отриманні призведуть до збільшення кількості абортів. 17 серпня петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів (25 тис.).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.75Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе