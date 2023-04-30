Про це він заявив у інтерв'ю Morgenpost.

За його словами, можливість того, що Китай допоможе встановити мир в Україні є цілком реальною.

"Це не нереально. Китайці, звичайно, переслідують свої інтереси. Але я вважаю, що справедливе, мирне рішення та припинення бойових дій більше в інтересах Пекіна, ніж цей масштабний, нескінченний "землетрус" для всього світового порядку", - сказав Мельник.

Він назвав розмову президента України Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном, кроком вперед та додав, що в Києві чекають на його спецпредставника Лі Хуея.

"Телефонна розмова Зеленського із Сі Цзіньпіном стала великим кроком вперед у зміцненні наших зв’язків з Китаєм і припиненні російської агресії. Звичайно, погляд Китаю на це може відрізнятися від нашого. Для Києва обов’язковою умовою є виведення всіх російських військ з окупованих територій. "Диявол" криється в деталях, тому ми з нетерпінням чекаємо, що запропонує спеціальний представник Китаю, який незабаром приєднається до нас", - розповів Мельник.