Заступник голови МЗС Мельник пояснив, чому Китай зацікавлений у припиненні війни в Україні
Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник заявив, що Китай зацікавлений у припиненні війни РФ проти України, оскільки вона порушує світовий порядок
Про це він заявив у інтерв'ю Morgenpost.
За його словами, можливість того, що Китай допоможе встановити мир в Україні є цілком реальною.
"Це не нереально. Китайці, звичайно, переслідують свої інтереси. Але я вважаю, що справедливе, мирне рішення та припинення бойових дій більше в інтересах Пекіна, ніж цей масштабний, нескінченний "землетрус" для всього світового порядку", - сказав Мельник.
Він назвав розмову президента України Володимира Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном, кроком вперед та додав, що в Києві чекають на його спецпредставника Лі Хуея.
"Телефонна розмова Зеленського із Сі Цзіньпіном стала великим кроком вперед у зміцненні наших зв’язків з Китаєм і припиненні російської агресії. Звичайно, погляд Китаю на це може відрізнятися від нашого. Для Києва обов’язковою умовою є виведення всіх російських військ з окупованих територій. "Диявол" криється в деталях, тому ми з нетерпінням чекаємо, що запропонує спеціальний представник Китаю, який незабаром приєднається до нас", - розповів Мельник.
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26 квітня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном, лідер КНР повідомив, що до України прибуде спецпредставник китайського уряду.
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