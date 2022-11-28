Заступник очільника МЗС Польщі закликав використати заморожені активи РФ для фіндопомоги Україні
Павел Яблонський у Брюсселі пропонує використати заморожені активи РФ для фінансової допомоги Україні
Про це він заявив у понеділок, 28 листопада, передає Polskie radio.
Він закликав збільшити фінансову допомогу Україні та наголосив, що кошти на це мають надходити з конфіскованої російської власності. Поки що вони заморожені під санкціями ЄС.
Заступник глави МЗС зазначив, що Польща була першою країною, яка звернула на це увагу, і що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький говорив про це в перші місяці нападу Росії на Україну.
"Йдеться про російські активи та резерви, олігархів, а також про РФ. Це має статися. Адже Україна потребує цих грошей, біженці та країни, які підтримують Україну, потребують цих грошей", – сказав заступник міністра Яблонський.
За його словами, Польща, зараз несе найбільший тягар підтримки українських біженців, чекає грошей від ЄС. "Ці витрати обчислюються мільярдами", – додав він.
- Нагадаємо, Польща закликала Німеччину підтримати санкції ЄС проти трубопроводу "Дружба"
- Польща, після дозволу НАТО, повторно просить Німеччину розмістити ЗРК Patriot в Україні
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе