Про це він заявив у понеділок, 28 листопада, передає Polskie radio.

Він закликав збільшити фінансову допомогу Україні та наголосив, що кошти на це мають надходити з конфіскованої російської власності. Поки що вони заморожені під санкціями ЄС.

Заступник глави МЗС зазначив, що Польща була першою країною, яка звернула на це увагу, і що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький говорив про це в перші місяці нападу Росії на Україну.

"Йдеться про російські активи та резерви, олігархів, а також про РФ. Це має статися. Адже Україна потребує цих грошей, біженці та країни, які підтримують Україну, потребують цих грошей", – сказав заступник міністра Яблонський.

За його словами, Польща, зараз несе найбільший тягар підтримки українських біженців, чекає грошей від ЄС. "Ці витрати обчислюються мільярдами", – додав він.

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