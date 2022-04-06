Заступник очільника ОПУ Татаров міг просунути рішення про відключення "Еспресо", "5 каналу", "Прямого" та допоміг втекти з України Медведчуку, - Центр протидії корупції
Заступник голови Офісу президента Олег Татаров дав змогу втекти з України куму Путіна Віктору Медведчуку та міг просунути рішення про відключення "Еспресо", "5 каналу", "Прямого" від цифрової мережі Т2
Про це заявили в Центрі протидії корупції.
"Багато з вас запитували, а куди подівся чорт Татаров? За нашою інформацією, він досі рулить правоохоронною системою України. Зокрема, Татаров дав втекти Медведчуку і Портнову, а також сину Портнова. Він призовного віку, але втік з України 28 березня, - зазначили у відомстві.
Як повідомляється, Татаров від імені Офісу президента пробує розблокувати заморожені в Україні рахунки компанії путінського олігарха Дерипаски.
"Якщо точніше, то Миколаївського глиноземного заводу. І це ще далеко не все, що робить Татаров прямо зараз - під час війни. Цікаво, хто в Офісі просунув шкідливе рішення про відключення "5 каналу", "Прямого" та "Еспресо". Саме так починалася путінська цензура в медіа", - заявили в ЦПК.
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