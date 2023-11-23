Заступник Залужного генерал-полковник Балан: для ЗСУ немає поняття "окопна війна", діємо згідно з затвердженими задумами

Про це заступник головнокомандувача ЗСУ сказав у коментарі Еспресо.

"У бойових статутах такого терміну як "окопна війна" немає. Тому робити прогнози скільки вона може тривати - це, на превеликий жаль, не тільки тема військових, а це і тема цивільного населення, це тема влади, це тема різних організацій, які ведуть перемовини, і навіть наших партнерів. Але для Збройних Сил України поняття "окопна війна" немає", - сказав Микола Балан.

Заступник головнокомандувача додав, що тактика ЗСУ на полі бою не змінилася.

"Ні, тактика не змінилась. У нас є свій задум, у нас є рішення, у нас є затверджені головнокомандувачем і верховним головнокомандувачем ті чи інші задуми і ми згідно них і діємо", - сказав генерал-полковник Балан.

Заступник головнокомандувача зазначив, що "сидіти в окопах ніхто не збирається".

"Ніхто не збирається сидіти в окопах, хоча окопи обладнувати треба, як і всі інші інженерні споруди", - сказав генерал-полковник Балан.

Коментувати роботу нової зброї заступник головнокомандувача ЗСУ відмовився, відповівши, що "після війни - все буде".