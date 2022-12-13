Заступника голови Федерації профспілок арештували за підозрою в розтраті 138 млн грн

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Згідно з інформацією, у результаті системної оперативної-слідчої роботи встановлено, що до організації оборудки причетний заступник голови Федерації профспілок України і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

"Вони займались незаконним "виведенням" з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків. Серед привласненої нерухомості: українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи", - йдеться в повідомленні.

В СБУ повідомили, що вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

За даними слідства, "схема" полягала у тому, що посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти. Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Офіс генпрокурора заявив, що заступнику голови Федерації профспілок України повідомлено про підозру у розтраті чужого майна в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, підозрюваний як голова наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця прийняв рішення про продаж об’єкту нерухомого майна – Київської курортної бальнеолікарні площею 11 тис. 672 м кв. Згідно висновку судової оціночно-будівельної експертизи загальна вартість майна понад 138 млн грн.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі понад 124 млн грн та відсторонено від займаної посади.

31 жовтня НАБУ та САП повідомили про підозру колишній очільниці Департаменту капітального будівництва Міністерства оборони України у розтраті 18,66 млн грн, виділених на купівлю житла для військових.

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