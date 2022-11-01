Заступниця держсекретаря США Карен Донфрід прибула з візитом до Києва
Заступниця державного секретаря Сполучених Штатів Карен Донфрід прибула з візитом до Києва у вівторок, 1 листопада
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк у twitter..
"Попри нові російські удари по критичній інфраструктурі, я привітала заступницю держсекретаря Карен Донфрід у Києві, щоб вона могла почути від українців, як США можуть підтримати Україну в той час, як вона відбудовується та звільняє території в умовах триваючих обстрілів", - написала Брінк.
- 1 листопада колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим та всі окуповані РФ території до літа 2023 року.
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