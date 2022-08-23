Про це на засіданні Радбезу ООН заявила заступниця генерального секретаря Організації Розмарі Дікарло.

"ООН залишається стурбованою небезпечною ситуацією на Запорізькій АЕС. Там продовжує працювати команда українських фахівців, але об'єкт перебуває під контролем російських військ. З початку серпня стали з'являтись повідомлення про обстріли станції. 15 серпня це питання обговорювалось з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також з президентом України Володимиром Зеленським у Львові", - зазначила чиновниця.

ООН закликає припинити військові дії на станції та поблизу. А також вивести усю воєнну техніку звідти. Станція не повинна використовуватись для військових цілей, а має безпечно працювати. На жаль, замість деескалації ми бачимо майже щоденні обстріли.

"Сьогодні (23 серпня, - ред.) гендиректор МАГАТЕ закликав допустити їхню організацію на територію об'єкту. Підготовка місії почалась і МАГАТЕ консультується з усіма сторонами, прагнучи відправити місію якнайшвидше. Ми вітаємо заяви України і Росії на підтримку МАГАТЕ і доступ його на об'єкт – вперше від початку окупації. Здоровий глузд має взяти верх і запобігти подіям, що загрожують безпеці станції. Треба уникати інцидентів на станції, бо якщо вони стануть частішими, то може відбутись катастрофа. ООН продовжує підтримувати критично важливу роботу МАГАТЕ", - додала Розмарі Дікарло

За оцінками ООН, в Україні є логістичні та інші можливості для підтримки місії, то ж організація закликає сторони надати негайний та безперешкодний доступ до ЗАЕС.

"Потрібно досягти згоди щодо визначення ЗАЕС, як цивільного об'єкту. Також від'єднання станції від української мережі може мати жахливі гуманітарні наслідки, особливо напередодні зими. Адже електроенергія, яка на ній виробляється, належить Україні, а будь-яка шкода ЗАЕС – це самогубство", - заявила заступниця генсека ООН.

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

Володимир Зеленський вважає, що його почули і місія МАГАТЕ якнайшвидше відправиться на станцію з території України.

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