Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Станом на ранок 24 травня рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 233 см (за Балтійською системою висот). У порівнянні з минулим днем водопілля зменшилося на 6 см.

"Затоплення заплави не спостерігається. Небезпеки гідрологічних явищ немає. Фактично цьогорічне водопілля для столиці вже минуло, повінь не завдала місту суттєвої шкоди, аварійних підтоплень зафіксовано не було", - йдеться у повідомленні.

Нині температура води становить 18,6°C.