"Затоплення заплави немає": у КМВА повідомили про завершення водопілля у Києві
Цьогорічне водопілля для Києва вже минуло, затоплення заплави не спостерігається, рівень води у річці Дніпро біля моста метро продовжує падати
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Станом на ранок 24 травня рівень води у річці Дніпро у Києві біля моста метро становить 9 233 см (за Балтійською системою висот). У порівнянні з минулим днем водопілля зменшилося на 6 см.
"Затоплення заплави не спостерігається. Небезпеки гідрологічних явищ немає. Фактично цьогорічне водопілля для столиці вже минуло, повінь не завдала місту суттєвої шкоди, аварійних підтоплень зафіксовано не було", - йдеться у повідомленні.
Нині температура води становить 18,6°C.
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