Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Нещодавно в соціальних мережах набув розголосу матеріал про чоловіка, який пересувався дорогами обласного центру на автомобілі з наліпками у вигляді прапора держави-агресора. На пошук зазначеного транспортного засобу були орієнтовані всі екіпажі поліції Херсонщини", - розповіли поліціянти.

Патрульна поліція помітила та зупинила вказаний "ЗАЗ-Ланос" на одній з вулиць Херсона. Інспектори справді зафіксували наклеєні на бампері прапор та герб країни-агресора з надписом "ХерсонЪ".

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу відділу поліції №1 (Дніпровський) Херсонського районного управління поліції. Також про подію повідомили співробітників СБУ.

"Під час бесіди з поліціянтами 73-річний водій пояснив, що пошкодив бампер та такими наліпками затулив подряпини. Правоохоронці провели огляд автомобіля та вилучили наліпки з прапором і гербом держави-агресора. Чоловіка доправили до відділу поліції для встановлення його особи та перевірки", - пише поліція Херсонської області.

Громадянин є жителем Тягинки Бериславського району. Співробітники СБУ оголосили чоловіку офіційне застереження про неприпустимість подальших протиправних дій, які шкодять держбезпеці України, та попередили про кримінальну відповідальність, передбачену за злочини проти основ національної безпеки.

"У разі продовження протиправної діяльності дії чоловіка кваліфікуватимуться за відповідними статтями Кримінального кодексу України", - наголошує поліція.