Про це інформують пресцентр СБУ та Офіс генпрокурора.



Зазначається, що місцевий житель Херсона у період окупації обласного центру погодився очолити так званий юридичний відділ "Державного унітарного підприємства "Пошта Херсон" РФ".



На цій посаді він виконував завдання місцевого гауляйтера Володимира Сальдо щодо русифікації місцевої дирекції АТ "Укрпошта". Чоловік погоджував документацію, проводив перевірки інших установ разом із представниками окупаційної влади.

Також підозрюваний розробляв документи, згідно з якими незаконно створене окупантами підприємство присвоїло собі матеріальну базу Херсонської дирекції АТ "Укрпошта". Крім того, він допомагав підключати окупаційні органи Росії до місцевої системи поштового зв’язку.

Після деокупації частини Херсона зловмисник намагався переховуватися від правосуддя. Проте, співробітники СБУ все одно вичислили його і затримали.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Наразі він перебуває під вартою. Херсонцю загрожує до 12 років тюремного ув’язнення.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.