Затверджено календар проведення національного мультипредметного тестування
Міністерство освіти і науки України затвердило наказ № 434 про календарний план організації та проведення у 2022 році НМТ
Про це інформують на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Національний мультипредметний тест – це єдиний іспит для вступу на бакалаврський (магістерський для медиків) ступінь закладів вищої освіти у 2022 році.
Найперше абітурієнти мають підтвердити свою присутність на іспиті в особистому кабінеті з 20 травня по 7 червня. Там вступники мають вказати місце, де складатимуть тест.
"Ті випускники, які у певний період не підтвердять свою участь у НМТ, на жаль, не зможуть скласти тестування.
Ми розуміємо, що ситуація стрімко змінюється, тому з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов'язково уточнити своє місцеперебування під час проведення основної сесії НМТ", – наголошують в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Тестування проходитиме у три сесії:
- основна: 18 липня-10 серпня;
- додаткова: 16-20 серпня;
- спеціальна: 12-16 вересня.
"Переважна більшість учасників тестування, які з 1 лютого до 19 квітня зареєструвалися для участі в ЗНО, братиме участь в основній сесії НМТ, а ті, хто не матимуть змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної. Для цього учасникові/учасниці потрібно подати заявку для участі у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1–10 серпня – для участі в додатковій сесії, 1–7 вересня – для участі в спеціальній сесії", – додають у повідомленні.
До 12 липня зареєстровані учасники основної сесії знайдуть на своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустку, яку необхідно роздрукувати. Там вказано буде дату, час і місце проведення НМТ. Учасники додаткової сесії дізнаються подробиці здачі до 12 серпня і спеціальної – 10 вересня.
Результати мультидисциплінарного тесту розмістять на сторінках учасників:
- основної сесії – до 12 серпня;
- додаткової – до 21 серпня;
- спеціальної – до 19 вересня.
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