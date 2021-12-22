Затверджено перелік підприємств, які увійдуть в оновлену структуру Укроборонпрому

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

"Найбільшим за кількістю підприємств (15) об'єднанням стане напрямок високоточного озброєння і боєприпасів. До галузевого науково-виробничного об’єднання, яке займатиметься бронетехнікою, увійдуть 14 підприємств, до радарних систем - 12, до сфери авіаремонту залучать 7, а до напрямку морської техніки - 4", - йдеться у повідомленні.

Також наглядова рада затвердила 11 підприємств, які підпадають під пряме управління. Із них 6 є спецекспортерами, 5 - представники авіабудівної галузі.

У пресслужбі нагадують, що реформа Укроборонпрому має створити трирівневу вертикально-інтегровану структуру управління. Під час реформи приватизації компанії не відбудеться: 100% акцій правонаступника концерну належатимуть державі в особі Кабінету міністрів України.



Реформа пройде в три етапи.

"На першому Концерн буде перетворено на акціонерне товариство. Під час другого державні, зокрема казенні, підприємства стануть акціонерними товариствами або товариствами з обмеженою відповідальністю. Третій етап передбачає створення галузевих науково-виробничих об'єднань", - йдеться у повідомленні.