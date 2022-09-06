Про це інформує в телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Ще одну школу на Донеччині зруйнували росіяни. Цього разу - Курахівську гімназію №2", - написав очільник Донеччини.

Повідомляється, що 5 вересня рашисти завдали по гімназії ракетного удару. У наслідок цього одну частина 4-поверхової будівлі знищена, а прилеглі житлові багатоповерхівки - пошкоджені.

Ніхто із людей не постраждав.

"Це вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена вщент", - додав Кириленко.

Загалом від початку повномасштабної війни РФ на Донеччині пошкодження різної міри зазнали 615 закладів освіти.