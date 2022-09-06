Завдали ракетного удару: на Донеччині окупанти зруйнували Курахівську гімназію
Російські окупанти завдали ракетного удару по Курахівській гімназії Донецької області. Будівля частково зруйнована
Про це інформує в телеграмі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
"Ще одну школу на Донеччині зруйнували росіяни. Цього разу - Курахівську гімназію №2", - написав очільник Донеччини.
Повідомляється, що 5 вересня рашисти завдали по гімназії ракетного удару. У наслідок цього одну частина 4-поверхової будівлі знищена, а прилеглі житлові багатоповерхівки - пошкоджені.
Ніхто із людей не постраждав.
"Це вже 274-а школа в області, обстріляна росіянами з початку повномасштабного вторгнення, і 29-а, знищена вщент", - додав Кириленко.
Загалом від початку повномасштабної війни РФ на Донеччині пошкодження різної міри зазнали 615 закладів освіти.
- На Донеччині росіяни застосували проти захисників України отруйну речовину. Попередньо це може бути хлорпікрин.
- За 3 вересня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: двох у Великій Новосілці, одного у Сіверську та одного у Водяному.
- Українські військові успішно відбили наступ російських окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.
- За минулу добу, 5 вересня, унаслідок дій рашистів поранень зазнало чотири мирних жителі Донецької області.
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