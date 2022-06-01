Про це повідомило ДБР у телеграмі.

"Встановлено, що під час воєнного стану у квітні поточного року ПАТ "Укрнафта" подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. На засіданні аукціонного комітету була погоджена біржа, запропонована ПАТ "Укрнафта", яка не мала ліцензії на проведення професійної діяльності на організованих товарних ринках", - зазначили у відомстві.

Аукціон фальшивий, адже переможці придбали скраплений газ удвічі дешевше за ринкову вартість. Також переможцями стали учасники, які запронували близько 28 тис. грн за тонну, а на іншому аукціоні в той же день вони змогли купити газ за 55 тис. грн. Інші люди взагалі цін не пропонували.

Так, Укрнафта могла завдати Україні збитків на понад 300 млн грн. Суд заарештував газ за 2 ст. 364 КК України (зловживання владою чи службовим становищем).

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb