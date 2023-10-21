"Завдання визначено": генерал Тарнавський відвідав бойові бригади на Донеччині
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський відвідав українські бойові бригади на Донеччині
Про це інформує Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.
За словами Тарнавського, ворог активізувався, проте зазнає величезних втрат.
"Обговорили з командуванням на місцях нюанси подальших дій. Завдання визначено. Разом переможемо! Слава Україні!", - додав генерал.
На відео можна побачити, що генерал Тарнавський відвідав 58-му окрему мотопіхотну бригаду імені гетьмана Івана Виговського та 53-тю окрему механізовану бригаду імені князя Володимира Мономаха.
- Протягом 21 жовтня на фронті відбулось 68 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку.
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