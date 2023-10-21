Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Протягом доби на фронті відбулось 68 боєзіткнень, ЗСУ відбили понад 20 атак на Мар’їнському напрямку, - Генштаб

Протягом доби на фронті відбулось 68 боєзіткнень, ЗСУ відбили понад 20 атак на Мар’їнському напрямку, - Генштаб

21 жовтня, 2023 субота
19:03
Війна з Росією на фото військові ЗСУ

Протягом доби, 21 жовтня, на фронті відбулось 68 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні дії на Бахмутському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 21 жовтня.

Ворожі обстріли України 

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснив 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом доби відбулось 68 бойових зіткнень. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Старикове та Білопілля Сумської області; Гатище, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили близько 10 атак ворога в районах Білогорівки Луганської області, Серебрянського лісу та Спірного Донецької області. У той же час, від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Макіївка, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили всі атаки противника в районах Васюківки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Кліщіївки та Нью-Йорка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Первомайське Донецької області. Тут наші захисники відбили близько 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів неподалік Новобахмутівки та Новокалинового Донецької області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 15 населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки, Красногорівки та Побєди Донецької області. Тут Сили оборони відбили понад 20 атак ворога. Також противник завдав авіаційного удару в біля Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога в районах Пречистівки, Золотої Ниви, Старомайорського Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника північніше Приютного Запорізької області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Малої Токмачки та Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Бургунка, Миколаївка, Тягинка та Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Садове, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ продовжують ведення наступальної операції

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 5 артилерійських засобів, радіолокаційну станцію, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

  • Протягом минулої доби, 20 вересня, на фронті відбулось 77 бойових зіткнень. Російські терористи завдали 5 ракетних та 33 авіаційних ударів, здійснили 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Бахмут
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
Читайте також:
21 жовтня, 2023 субота
В ISW розповіли про успіхи операції ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
Сергій Наєв
20 жовтня, 2023 п'ятниця
Генерал Наєв назвав чисельність російських військ на північному кордоні
росія, Китай
21 жовтня, 2023 субота
У Пентагоні розповіли чим Китай допомагає Росії у війні проти України
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.38
    Купівля 37.38
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
21 жовтня
20:27
Оновлено
"Ворскла" vs "Шахтар"
"Шахтар" розгромив ЛНЗ у першому матчі Срни: розклад і результати 11-го туру УПЛ
20:13
Володимир Зеленський
У зустрічі щодо української Формули миру на Мальті візьмуть участь понад 50 учасників, - Зеленський
20:03
OPINION
Галина Пагутяк
Українські Трої
19:47
Ramstein Рамштайн
Міноборони анонсувало термін проведення наступного засідання "Рамштайн"
19:40
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Умєров провів розмову з міністром оборони США Остіном: про що говорили
19:17
Обіцяли тисячу доларів на день: росіяни намагалися завербувати жителя Норвегії
19:02
Ексклюзив
Мирослав Чех
Польський політик Чех без сумніву назвав, хто стане прем'єр-міністром Польщі та його політику щодо України
18:45
Російські військові
На Авдіївському напрямку російські солдати риють тунелі до позицій ЗСУ
18:45
Магомед Мусаєв на тлі московського Кремля
Росіянин Мусаєв став тіньовим власником усього Forbes, - Washington Post
18:30
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт Грант спрогнозував, як довго може тривати російська атака на Україну
18:16
Ексклюзив
Авдіївка
Якщо росіяни зможуть узяти Авдіївку, то рухатимуться в напрямку окупації всієї Донеччини, - військексперт Киричевський
18:15
Ваучер на навчання
Ваучери на навчання від держави: понад 15 тис. українців зможуть безкоштовно отримати освіту, з них понад 3 тис. ВПО
18:08
Швейцарія
Федеральний прокурор Швейцарії розслідує імовірне фінансування ХАМАСу з боку прихованих джерел в країні
18:02
OPINION
Валерій Пекар
Чого я так переживаю за ПЕПів
17:33
Острозька академія
В Острозькій академії обговорили польсько-українські взаємини і солідарність народів
17:23
Оновлено
мітинг в Одесі проти неадекватних бюджетних витрат
"Бруківка нікого не врятує": у Києві, Одесі, Дніпрі та Черкасах під стінами міських адміністрацій відбулись акції протесту
17:16
прапор Росії
Росія розірвала угоду з Фінляндією про сприяння прикордонному співробітництву
17:13
Версаль
Вшосте за тиждень: відвідувачів Версальського палацу у Франції евакуювали через повідомлення про замінування
16:50
Україна та Туреччина
Зеленський обговорив з Ердоганом наступний раунд переговорів щодо Формули миру
16:45
обстріл Берислав
Удар РФ по Бериславу 19 жовтня: під завалами виявили тіло жінки
16:40
Ексклюзив
Верховний суд України
Громадська діячка Федорів пояснила загрозу нових законопроєктів щодо контролю найвищого органу судової влади України
16:31
Чехія Україна
РФ викликала тимчасового повіреного у справах Чехії у відповідь на активну позицію країни щодо підтримки України
16:12
Олексій Данілов
Об'єкти навколо Москви стануть мішенями для української зброї, - Данілов
16:05
OPINION
Зоя Казанжи
Страшно буває потім. Наприкінці кіно
15:38
Ілюстративне фото
Росіяни заявили про роботу ППО над Ростовською областю
15:37
OPINION
Микола Княжицький
Ухвалений у першому читанні закон - проти російської церкви, хоча лише на папері
15:35
Ексклюзив
Наступ противника йде по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км, - військовий експерт Снєгирьов
15:30
Ізраїль обстріл
МОЗ Палестини заявило, що кількість загиблих у Газі зросла до 4385
15:25
Огляд
Збірна України, Мальта - Україна, відбір Євро-2024
Боротьба України за Євро-2024, новий тренер "Шахтаря" і натяки Усика про закінчення кар'єри: огляд українського спорту за тиждень
15:23
Норвегія
Норвегія виділить близько $1,1 млн адміністрації ООН з питань допомоги та реабілітації на їх роботу в Газі
15:09
Оновлено
Ураження струмом
Задля розваги залізли на вагон: на Одещині внаслідок удару струмом загинув підліток, ще один отримав опіки
15:06
Фінляндія
Фінляндія підозрює контейнеровоз із Китаю у пошкодженні газопроводу, що веде до Естонії
14:57
Донецьк
У тимчасово окупованому Донецьку пролунали вибухи: місцеві спостерігають чорний дим
14:44
обстріл
Ворог обстріляв громаду на Херсонщині: поранено місцевого жителя
14:43
Багато людей без імунітету: у МОЗ розповіли, як захиститися від кору
14:41
ХАМАС напав на Ізраїль
Бойовики ХАМАСу тримають у заручниках 210 людей
14:25
опалення, тепло
На Харківщині розпочався опалювальний сезон, але росіяни атакують критичну інфраструктуру області
14:24
Росіяни обстріляли Нікополь
Росіяни вдарили з артилерії по Нікополю на Дніпропетровщині: загинула людина
14:24
ХАМАС напав на Ізраїль
Кожна п'ята ракета ХАМАСу падає на сектор Гази, - ЦАХАЛ
14:17
Ексклюзив
Мирослав Чех
Пекін не зацікавлений у провокуванні другої точки кипіння: політик Чех про ставлення Китаю до війни на Близькому Сході
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV