Завдяки врожаю в Україні: в ООН покращили прогноз світового виробництва зернових
Продовольча організація ООН (ФАО) покращила прогноз світового виробництва зернових у 2023 році до 2,81 млрд тонн, що на 0,9% більше, ніж минулого року
Про це йдеться у повідомленні на сайті ФАО.
Вказується, що вищий прогноз майже повністю базується на нещодавніх позитивних оцінках врожайності України порівняно з попередніми очікуваннями через збереження сприятливих погодних умов.
У новому звіті ФАО стосовно попиту та пропозиції на зернові світове виробництво пшениці оцінюється в 785 млн тонн, виробництво фуражного зерна — в 1,51 млрд тонн (на 2,7% більше, ніж у 2022 році), а світове виробництво рису — в 523,1 млн тонн.
Індекс цін на продовольство ФАО у вересні становив у середньому 121,5 пункту, порівнюючи зі 121,4 пункту в серпні. Індекс відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, які торгуються на світовому ринку.
На цьому рівні індекс на 10,7% нижче свого значення річної давності й на 24,% нижче за історичний максимум, досягнутий у березні 2022 року.
У вересні на світових ринках падала ціна на рослинні олії, молочні продукти та м'ясо. Зростали ціни на цукор та кукурудзу.
- У серпні Мінагрополітики покращило прогноз цьогорічного врожаю. Там підкреслили, що Україна таким чином зможе збільшити експорт агропродукції.
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