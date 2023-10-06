Завдяки врожаю в Україні: в ООН покращили прогноз світового виробництва зернових

Про це йдеться у повідомленні на сайті ФАО.

Вказується, що вищий прогноз майже повністю базується на нещодавніх позитивних оцінках врожайності України порівняно з попередніми очікуваннями через збереження сприятливих погодних умов.

У новому звіті ФАО стосовно попиту та пропозиції на зернові світове виробництво пшениці оцінюється в 785 млн тонн, виробництво фуражного зерна — в 1,51 млрд тонн (на 2,7% більше, ніж у 2022 році), а світове виробництво рису — в 523,1 млн тонн.

Індекс цін на продовольство ФАО у вересні становив у середньому 121,5 пункту, порівнюючи зі 121,4 пункту в серпні. Індекс відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на продовольчі товари, які торгуються на світовому ринку.

На цьому рівні індекс на 10,7% нижче свого значення річної давності й на 24,% нижче за історичний максимум, досягнутий у березні 2022 року.

У вересні на світових ринках падала ціна на рослинні олії, молочні продукти та м'ясо. Зростали ціни на цукор та кукурудзу.