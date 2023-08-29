Завершено першу нитку водопроводу до Кривого Рогу, яку довелося прокладати після підриву Каховської ГЕС

Про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Вода для забезпечення жителів Кривого Рогу почала поступати. Це вода вже з нової нитки магістрального водогону, яка зараз наповнює канали і Південне водосховище з річки Інгулець", - написав він.

Очільник облради пояснив, що зараз вода з першої нитки Інгулець - Південне водосховище тільки почала заповнювати канали, а у повному об'ємі все запрацює приблизно через 10 днів.

Щодо якості води, то вона зараз є нижчою від тої, яка була до підриву Каховської ГЕС.

За словами Лукашука, вже восени, коли завершиться будівництво водогону, і очисні споруди запрацюють на 100%, якість води буде такою, як це було до підриву ГЕС.

Ситуація з водопостачанням у Кривому Розі

6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС, унаслідок чого почало стрімко міліти Каховське водосховище, яке живило частину Дніпропетровської області. Олександр Вілкул повідомив, що 70% містян можуть найближчим часом стикнутись із проблемами з водою, адже у Південне водосховище перестала потрапляти каховська вода. Більша частина міста споживає воду саме з Південного водосховища і лише 30% – із Карачунівського. Тому Вілкул закликав містян максимально економити воду. За його оцінками, води в Південному водосховищі вистачить щонайбільше на півтора місяці. За цей час влада розраховує напрацювати рішення для подальшого забезпечення Кривого Рогу водою.

6 червня Кабмін виділив 1,5 млрд грн на будівництво нового магістрального водогону, який допоможе забезпечити Кривий Ріг, Нікополь і Марганець питною водою. Основний проєкт – це будівництво водоводів нижче за місто Кривий Ріг від річки Інгулець до Південного водосховища.

"Інгулець ми будемо поповнювати з Карачунів. Перекидання води необхідно зробити на 30 кілометрів у кілька ниток труби діаметром 1020 мм плюс будівництво насосних, трансформаторних, іншої інфраструктури, закупівлі обладнання", - пояснив Вілкул.

21 червня начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що почалося укладання першої труби на водогоні Інгулець-Південне.

4 липня про перебіг робіт розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

"Водогін у буквальному сенсі прокладатимуть з нуля, з залученням міжнародних партнерів, які забезпечать закупівлю та логістику труб необхідного діаметру та насосів великої потужності. Ставимо для себе амбітне завдання – завершити роботи якомога швидше", - заявив міністр.