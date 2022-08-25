Завод у Смілі, що був у заставі "дочки" російського Сбербанка, піде з молотка
24 серпня Фонд гарантування вкладів виставив на аукціон активи АТ "МР Банк", засновником якого є Сбербанк Росії
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
20 вересня у системі Prozorro.Продажі відбудеться аукціон з продажу активів АТ “МР БАНК", який у стадії ліквідації. що ліквідується. На торги виставлені права вимоги за кредитними договорами, що укладені з юридичною особою, та дебіторська заборгованість.
У заставі комплекс будівель промислового призначення, база відпочинку та магазин з господарськими будівлями в Черкаській області. Також в забезпечення оформлено рухоме майно, зокрема, виробниче обладнання, транспортні засоби, товари в обороті та акції. Загальна заборгованість за лотом складає 279,4 млн грн. Саме такою є вартість лота. За даними, опублікованими у Prozorro.Продажі, йдеться про завод, що розташований у Смілі Черкаської області, який був у заставі МР Банку. Очевидно, йдеться про Смілянський електромеханічний завод, оскільки саме це підприємство розташоване на вулиці Коробейника, як вказано в описі лоту.
За даними YouControl, засновником АТ “МР БАНК" є Сбербанк Росії.
22 липня Євросоюз опублікував текст сьомого пакета санкцій проти РФ. Серед переліку замороження активів Сбербанка.
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