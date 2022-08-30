Заволоділи майже $600 тис. для закупки військовій амуніції з Туреччини: представникам Міноборони оголосили про підозру
Правоохоронці викрили двох засновників офшорної компанії та чинного адвоката, які були представникам Міноборони. Зловмисники привласнили $580 тис. з турецької військової амуніції, за що отримали підозри
Про це інформує Національна поліція України.
Нацполіція повідомила про підозру групі зловмисників, яка заволоділа коштами Міноборони під час закупівлі військової амуніції на суму $580 тис.
Слідчі з'ясували, що співзасновники та директор офшорної компанії, зокрема і чинний адвокат на території Королівства Бахрейн були представниками Міністерства оборони.
Разом із постачальником військової амуніції для ЗСУ підозрювані уклади договір між оборонним відомством та турецькою компанією на загальну суму понад €16 млн.
"Для заволодіння коштами фігуранти переконали керівництво турецької компанії укласти договір з підконтрольним товариством на закупівлю 1000 військових балістичних жилетів IV-го рівня захисту для їх термінового постачання на потреби ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Як наслідок, офшорна компанія отримала $580 тис. Жодних постачання військових товарів не було, а гроші зловмисники розподілили між собою.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили 17 млн грн, $400 тис., €100 тис., чорнові записи та документацію.
"На підставі зібраних доказів слідчі повідомили трьом учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України", - додають правоохоронці.
Зловмисникам загрожує позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна
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