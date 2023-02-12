Завтра Київ і ще три області будуть зі світлом, - ДТЕК
У понеділок, 13 лютого, у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях графіки відключення енергії не застосовуватимуть
Про це повідомляє Укренерго.
"На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.
Також Укренерго наголошує, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.
- В Енергоатомі розповіли, що в енергосистемі стане на 1220 МВт більше, що має зменшити час відключень.
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