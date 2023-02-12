Завтра Київ і ще три області будуть зі світлом, - ДТЕК

Про це повідомляє Укренерго.

"На наступний день Укренерго не надавав обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє завтра не відключати світло у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повідомленні.

Також Укренерго наголошує, що у разі перевантаження мереж можуть бути обмеження згідно зі стабілізаційними графіками.