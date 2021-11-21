Завтра в Хмельницькому прощатимуться зі спецпризначенцем Убертом Мрачковським

Про це передає Еспресо.TV.



Як повідомив пресофіцер 8-го полку Віталій Могила, прощання з Убертом Мрачковським відбудеться на території 8-го полку, у якому він служив, на вулиці Толстого, 4 о 12-й годині у понеділок 22 листопада.



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Нагадаємо, 19 листопада, в результаті ворожого обстрілу Умберт Мрачковський отримав кульове поранення, не сумісне із життям.

Йому назавжди буде 33 роки.

Мрачковський велику частину свого життя віддав військовій службі, з перших днів війни захищав Україну на сході.

Він був батьком двох дітей. Також без чоловіка залишилася дружина.