Про це повідомив кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич у Facebook.

Як зазначив Кібальчич, у залежності від регіону затемнення можна буде побачити у певний період протягом 20 хвилин.

"25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Максимальна фаза прийдеться на час 13:28 - 13:50 в залежності від регіону. Сонячний диск буде закритий на 47 - 65%. Для Харкова максимальна фаза очікується близько 13:47 за місцевим часом", - поділився синоптик.

Як зауважив Кібальчич, на жаль, за прогнозами, в цей день передбачається похмура погода.

"Спостереження за цим астрономічним явищем виявиться ускладненим", - додав він.

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