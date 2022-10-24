Завтра відбудеться сонячне затемнення: синоптик розповів, о котрій його можна побачити
На території України 25 жовтня можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення, сонячний диск буде закритий на 47-65%
Про це повідомив кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич у Facebook.
Як зазначив Кібальчич, у залежності від регіону затемнення можна буде побачити у певний період протягом 20 хвилин.
"25 жовтня на території України можна буде спостерігати часткове сонячне затемнення. Максимальна фаза прийдеться на час 13:28 - 13:50 в залежності від регіону. Сонячний диск буде закритий на 47 - 65%. Для Харкова максимальна фаза очікується близько 13:47 за місцевим часом", - поділився синоптик.
Як зауважив Кібальчич, на жаль, за прогнозами, в цей день передбачається похмура погода.
"Спостереження за цим астрономічним явищем виявиться ускладненим", - додав він.
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