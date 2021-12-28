Заява Кадирова щодо України - це інформаційно-психологічна операція, - політолог Магда
Політолог Євген Магда вважає, що Росія після заяв очільника Чечні Рамзана Кадирова надсилає сигнали світу щодо того, що саме він може стати наступним президентом РФ
Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.
"Про Кадирова. Тут все просто - це інформаційно-психологічна операція Росії в чистому вигляді. У РФ добре пам'ятають і в їхньому досьє записаний факт, як Володимир Зеленський, ще будучи художнім керівником "95 кварталу" вибачався за невдалий жарт перед Кадировим", - заявив Магда.
Він сказав, що Кадиров виступає в російській пропагандистській машині дуже часто.
"От коли починається обурення Заходу щодо поведінки Путіна і він, як Пилип з конопель, з'являється і говорить. Він говорить, в приницпі, що завгодно, а Росія розгяняє сигнал: "А раптом наша демократія зробить такий ухил, що ми шановного пана Рамзана оберемо новим президентом Росії. А що ви тоді будете робити?", - підсумував політолог.
- Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Україну необхідно приєднати до Російської Федерації.
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