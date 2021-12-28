Заява Кадирова щодо України - це інформаційно-психологічна операція, - політолог Магда

Про це він заявив у ефірі програми "Змістовно з Єгором Чечериндою" на Еспресо.TV.



"Про Кадирова. Тут все просто - це інформаційно-психологічна операція Росії в чистому вигляді. У РФ добре пам'ятають і в їхньому досьє записаний факт, як Володимир Зеленський, ще будучи художнім керівником "95 кварталу" вибачався за невдалий жарт перед Кадировим", - заявив Магда.



Він сказав, що Кадиров виступає в російській пропагандистській машині дуже часто.



"От коли починається обурення Заходу щодо поведінки Путіна і він, як Пилип з конопель, з'являється і говорить. Він говорить, в приницпі, що завгодно, а Росія розгяняє сигнал: "А раптом наша демократія зробить такий ухил, що ми шановного пана Рамзана оберемо новим президентом Росії. А що ви тоді будете робити?", - підсумував політолог.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що Україну необхідно приєднати до Російської Федерації.