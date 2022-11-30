Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"З приводу цифри, яку назвала Урсула фон дер Ляєн, то є ряд розбіжностей. Якщо цифра в 100 тис. загиблих українських військових є правдою, то виходить, що пораненими ми маємо понад 300 тис. Тобто, в такій ситуації ми втратили б 100 бригад. Якщо ЗСУ втратили понад 100 бригад, то скільки ж тоді в нас їх є!? Оскільки ми досі успішно витискаємо ворога з нашої території", - пояснив Лапін.

Офіцер ЗСУ наголосив, що будь-які заяви про кількість втрат військових ЗСУ будуть підігравати російській пропаганді.

"Кількість загиблих українських військових, яку озвучила Урсула фон дер Ляєн, не відповідає дійсності і існує велика небезпека таких заяв. Адже спершу було заявлено про 100 тис. загиблих українських військових та 20 тис. цивільних. Отже, виходить, що тези Російської Федерації про те, що вони бʼють тільки по військових обʼєктах знову транслюватиме російська пропаганда. З іншого боку, заявлено про 20 тис. загиблих цивільних. У нас тільки в Маріуполі до 24 лютого проживало понад 500 тис. людей. Тоді, якщо підсумувати звірства росіян в Бучі, Маріуполі, Херсоні та інших тимчасово окупованих територіях, то загинуло тільки 20 тис. українців? Тому це аж ніяк не може відповідати дійсності", - додав він.

30 листопада глава Єврокомісії фон дер Ляєн заявила про 100 тис. загиблих українських військових. Пізніше ці дані вирізали з її виступу