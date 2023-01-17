Заяви РФ про причетність української ППО до трагедії у Дніпрі є помилковими, - розвідка Британії
Розвідка Британії дійшла висновку, що Росія, ймовірно, використала для удару по Дніпру, внаслідок якого загинули щонайменше 40 людей, протикорабельну ракету X-22
Про це повідомляє міноборони Великої Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 14 січня Росія відновила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі та вперше за два тижні запустила десятки ракет. Як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, росіяни в першу чергу були націлені на електромережі.
Велика протикорабельна ракета Х-22, випущена із бомбардувальника Ту-22М3 вразила житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей.
"Росія помилково натякнула, що відповідальність несе українська ракета протиповітряної оборони. Між тим відомо, що ракета Х-22 неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах. Подібна зброя призвела до інших трагедій з масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року", - нагадали у розвідці Британії.
Аналітики констатували, що такі ракети, як Х-22, непридатні для завдання високоточних ударів, а їх використання підкреслює нездатність РФ вражати бажані цілі з великої відстані.
- 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку та загинуло щонайменше 40 людей.
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