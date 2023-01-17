Про це повідомляє міноборони Великої Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 14 січня Росія відновила ракетні удари великої дальності по українській інфраструктурі та вперше за два тижні запустила десятки ракет. Як і під час попередніх восьми хвиль ударів з 11 жовтня 2022 року, росіяни в першу чергу були націлені на електромережі.

Велика протикорабельна ракета Х-22, випущена із бомбардувальника Ту-22М3 вразила житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей.

"Росія помилково натякнула, що відповідальність несе українська ракета протиповітряної оборони. Між тим відомо, що ракета Х-22 неточна при використанні проти наземних цілей, оскільки її радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах. Подібна зброя призвела до інших трагедій з масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи обстріл торгового центру в Кременчуці 27 червня 2022 року", - нагадали у розвідці Британії.

Аналітики констатували, що такі ракети, як Х-22, непридатні для завдання високоточних ударів, а їх використання підкреслює нездатність РФ вражати бажані цілі з великої відстані.

14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого було зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку та загинуло щонайменше 40 людей.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb