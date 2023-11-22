Заяви Зеленського про "Майдан-3" показують зовнішньому світу його слабку позицію, - журналіст Чех

Про це він сказав у студії Еспресо.

"Політкоректність наказувала б мені казати, якщо президент Зеленський так говорить, то значить, у нього є підстави так говорити, й на тому я б мав завершити коментування. Але якраз річниця Майдану, українських революцій, ми розуміємо, що початок Революції Гідності насправді означав підготовку до російської агресії, яка сталася 20 лютого 2014 року. Я не розумію, чому президент Зеленський показує зовнішньому світу, що в нього така слабка позиція, як у Януковича. Я цього реально не розумію", - заявив Чех.

Журналіст припускає, що українському президентові нічого не загрожує, крім того, українці не хочуть ніяких майданів, а сказали 80% опитаних громадян не хочуть жодних виборів під час війни: "Ну правильно, які вибори під час активної фази війни, все для оборони та перемоги - ось це люди розуміють".

"Першим у фундаменті підтримки стоїть єдність як самої України, протистояння російській агресії, так і допомозі заходу. Не розумію, на якій основі президент Зеленський увів до міжнародного обігу такі сумніви щодо його стійкості та влади. Наскільки я розумію, ніхто не готує жодних переворотів - це абсурд. І чому це порушувати, я не розумію, Можу сказати лише одну фразу: ці дії контрпродуктивні, це послаблює. У світі є так само образ України, для політиків є президент Зеленський. Для військових - генерал Залужний та Генеральний штаб", - пояснює політик.

Чех наголосив, що військові в ЄС розуміють, чому контрнаступ іде ее швидкими темпами, адже проблема цього в постачанні озброєння. Водночас у росіян був час підготуватися до українського контрнаступу.

"Якщо ставити під сумнів українську єдність, то це б’є по інтересах України. Я не розумію, чому так сталося, але й виходити та говорити: я та моя влада така хитка, як Януковича - це дуже дивно", - додав він.

Що передувало

1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. У ній генерал зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.

Натомість Володимир Зеленський відреагував на статтю головнокомандувача ЗСУ та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.

Крім того, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Sun, попередив військове керівництво не втручатися у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів. Зеленський розповів про низку українських командирів, які зайнялися політикою після анексії Криму Росією у 2014 році. За його словами, військових у політику штовхають різні політичні сили.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", - додав він.

Також народна депутатка України, членкиня Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Ірина Фріз прокоментувала інтерв'ю The Sun президента Володимира Зеленського: "Якби політики й ОП менше втручалися в діяльність Залужного, результати на фронті були б кращі".